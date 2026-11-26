Отправить вопрос Владимиру Путину волгоградцы смогут с 00:00 27 ноября 2026 года по московскому времени. Обращения будут принимать до завершения прямого эфира 10 декабря.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 10 декабря в 12:00 мск. В ходе эфира глава государства подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов и жителей России, - сообщает сайт Кремля.

Волгоградцы смогут воспользоваться сайтом программы, отправить СМС или ММС на номер 0-40-40 либо позвонить по бесплатному телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы принимают через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Еще один способ - чат-бот в мессенджере МАХ. Вопрос можно также отправить через специальное мобильное приложение, информация о котором размещена на сайте программы.

Для звонков из-за рубежа предусмотрены номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.

Ранее Президент Владимир Путин наградил троих волгоградцев.