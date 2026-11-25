В Волгоградской области 25 ноября 2026 года в 21:50 объявили ракетную опасность. Жителей призвали не выходить на улицу и пройти в ближайшее укрытие.

При отсутствии специально оборудованного укрытия рекомендуется спуститься в заглубленное помещение - подвал, погреб или подземный паркинг. Перед этим необходимо отключить газ, воду и электричество.

С собой советуют взять документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Находясь в помещении, следует держаться подальше от окон и не пользоваться лифтом.

Оставаться в укрытии необходимо до официальной отмены ракетной опасности. В экстренной ситуации можно обратиться по номеру 112.