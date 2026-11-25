В Волгоградской области трижды за сутки объявляли угрозу атаки БПЛА. При этом ограничения в международном аэропорту «Сталинград» вводились только единожды, в 18:29, их сняли в 19:35.

Первый раз сообщение о беспилотной опасности поступило волгоградцам 24 ноября в 02:20. РСЧС, как всегда, предупредили о необходимости занять безопасное место в жилье и оставаться там до отмены угрозы. Отбой прозвучал буквально через несколько минут, в 02:33.

Второе сообщение пришло в 17:24, когда большая часть жителей региона находились на работе или учёбе. В тревоге люди провели 3,5 часа, до 21:07, когда объявили об отмене беспилотной опасности.

Однако провести вечер спокойно волгоградцам не удалось. Пошло чуть больше часа, когда в 22:17 поступило новое сообщение: региону снова угрожают украинские беспилотники. Горожан попросили не пользоваться лифтами, всем жителям области порекомендовали занять места в помещениях без окон.

Отбой беспилотной опасности объявили только в 06:44 25 ноября.

Ранее губернатор Андрей Бочаров озвучил запрет на пиротехнику в канун Нового года в Волгоградской области.