Волгоградские парламентарии решили внести свой вклад в развитие территорий, до которых от областного центра тысячи километров. На заседании профильного комитета под руководством Ларисы Гордиенко депутаты рассмотрели законопроекты о создании Единой территории опережающего развития.

Смысл инициативы в том, чтобы объединить несколько действующих программ поддержки бизнеса в одну. Новые правила должны заработать с 1 января 2027 года и действовать до конца 2100-го. Инвесторам обещают сохранить уже полученные льготы, а новым участникам программы предложить налоговые послабления.

В частности, для них предусмотрят нулевой налог на прибыль в федеральный бюджет и ставку не выше 5% в региональный. До пяти лет можно будет не платить имущественный и земельный налоги. Также на пять лет установят сниженный тариф страховых взносов - 15%, если компания создаст новые рабочие места и выполнит условия по зарплатам сотрудников.

Лариса Гордиенко назвала объединение льготных режимов стратегически важным для страны.

Ранее губернатор запретил волгоградцам салюты и пиротехнику.