Волгоградские аграрии оценивают состояние озимых после первого снега, выпавшего на полях в ряде районов области. Озимыми культурами в регионе в текущем году засеяно около 1,5 миллионов гектаров площадей.

По оценке специалистов, смена погоды в конце осени позволила растениям получить влагу, которой недоставало растениям в предыдущие периоды. Состояние большей части посевов оценено как хорошее или удовлетворительное, но остается на контроле экспертной группы, созданной по поручению главы региона Андрея Бочарова.

По данным облкомитета сельского хозяйства, большую часть озимых посевов составляют пшеница, а также рожь, ячмень и тритикале.