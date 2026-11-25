Первый снег выпал в северных районах Волгоградской области. Кадрами поделились в Сети их жители, напомнив водителям, что пора менять летнюю резину на зимнюю.

Фото: Макс/ Новоаннинский сегодня

«Вот так, буквально за несколько минут осень сменила настоящая зима... Будьте осторожны на дорогах!», — пишут авторы канала «Новоаннинский сегодня», выложившие видео.

Снег выпал и во Фроловском районе, рассказывают местные жители.

Уже к вечеру непогоду обещают в Волгограде, но пока только дождь со снегом. До того, как снег окончательно ляжет на дороги региона и укутает деревья и дома, ещё далеко — по долгосрочным прогнозам, окончательно зима не вступит в свои права до конца ноября.

Пока же в Волгоградской области обещают ветер до штормового. Жёлтый уровень погодной опасности ввели в регионе.