Художественный руководитель и главный дирижёр Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов впервые вошёл в жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Его кандидатуру утвердил Секретариат Союза театральных деятелей России.

Маэстро Аниханов, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, также занимает пост главного дирижёра Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. В XXXIII сезоне «Золотой маски» он стал председателем жюри в номинациях «Опера» и «Оперетта/Мюзикл» раздела «Музыкальный театр».

В шорт-лист попали по девять оперных спектаклей, оперетт и мюзиклов. Их представили театры из Барнаула, Екатеринбурга, Иркутска, Краснодара, Новосибирска, Москвы, Омска, Перми и Санкт-Петербурга. Лауреатов сезона объявят на торжественной церемонии в Челябинске, который стал культурной столицей 2027 года.

Премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Её вручают за лучшие спектакли во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец и театр кукол.