Суровикинский райсуд вынес приговор 18-летнему местному жителю. Его признали виновным в вымогательстве, краже денег с банковских счетов, грабеже и распространении порнографических материалов.

Молодой человек знакомился с девушками в чат-ботах для знакомств. Он уговаривал их присылать фото и видео интимного характера. А, получив желаемое, требовал перевести деньги на его счета, угрожая распространить снимки в Сети в случае отказа. Испуганные девушки переводили средства.

Кроме того, под угрозой распространения личных сведений, осуждённых получал доступ к персональным данным свои жертв и их банковским счетам и похищал оттуда деньги.

«Преступления он совершал с июня 2024 года по январь 2025 года. Потерпевшими признаны 20 девушек, общий ущерб превысил 900 тысяч рублей», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Суд назначил юноше в качестве наказания 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Также на 2,5 года он лишён права создавать и использовать аккаунты в соцсетях.

Ранее суд в Михайловке вынес приговор водителю и механику, признав их виновными в гибели семи человек в аварии с фурой.