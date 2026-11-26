Во Фролово Волгоградской области суд заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудника Росгвардии. Мера пресечения избрана до 20 января.

По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, фигуранту вменяется применение насилия в отношении представителя власти. Потерпевшим по делу проходит сотрудник Росгвардии. Потасовка силовиков с местными жителями произошла вечером 19 ноября. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, но из записи практически невозможно понять, что стало причиной конфликта. В свою очередь, пресс-служба ведомства комментировать ситуацию не стала.