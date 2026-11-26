В Волгограде разыскивают пожилую женщину, которая пропала накануне. Раиса Стародубова вышла из дома в среду, 25 ноября, и не вернулась.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщают, что 86-летняя пенсионерка была одета в чёрное пальто и такого же цвета шапку, чёрные штаны и серые кроссовки.

Женщина худощавая, с волосами каштанового цвета с проседью и серыми глазами. Её рост — 160 сантиметров.

Если кто-то видел пропавшую или кому-то что-либо известно о том, где она может находиться, сообщить об этом волонтёрам можно по телефону 8-800-700-54-52 или на номер экстренных служб 112.

В эти же дни под Волгоградом продолжают разыскивать 66-летнюю Людмилу Натёкину.