Волгоградка обратилась в полицию в марте 2024 года, сообщив о пропаже украшений на 30 тысяч рублей. Женщина обнаружила, что из ее квартиры исчезли золотые изделия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. На месте преступления эксперты нашли отпечаток пальца, который направили на исследование в ЭКЦ регионального Главка МВД. След оказался совпадением с отпечатками 29-летней ранее судимой женщины.

Оперативники установили, где она находится, несмотря на частую смену адресов, и задержали подозреваемую. И после задержания женщина призналась в краже.

Как выяснилось, потерпевшая во время лечения в больнице познакомилась с ней и рассказала о своем адресе. Когда волгоградка ушла на процедуру, новая знакомая достала из ее сумки ключ от квартиры. После этого она проникла в жилище и забрала золотые украшения, которые затем сдала в скупку.

В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что волгоградца осудят за невыплату многомиллионных зарплат.