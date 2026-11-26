Уголовное дело в отношении руководителя организации по изготовлению металлических крепежей направили в суд в Волгограде. Его обвиняют в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По версии следствия, с ноября 2025 года по июнь 2026 года руководитель не выплачивал зарплату 46 сотрудникам. Еще 46 работникам выплаты задерживались. Общая задолженность организации достигала 37 млн рублей, а долг перед потерпевшими превышал 6 млн рублей.

Следователи установили, что в период образования задолженности на счетах компании были деньги. Однако средства, по данным СК, направлялись на хозяйственные нужды.

Уголовное дело возбудили после материалов прокурорской проверки. В ходе расследования задолженность по зарплате погасили полностью, в том числе перед сотрудниками, которым выплаты задерживали.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

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