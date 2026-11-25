В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела о деятельности организованной группы, занимавшейся поставками и продажей сильнодействующих веществ. Обвиняемыми стали четверо мужчин, в том числе 26-летний предполагаемый организатор из Санкт-Петербурга.

Волгоградский Следком пояснил: схема действовала с декабря 2023-го по октябрь 2025 года. Вещества поступали из-за рубежа, после чего их распространяли в нескольких регионах России. Покупателям передавали товар через тайники-закладки и почтовые отправления.

При расследовании полицейские изъяли около 7 кг прегабалина и 300 граммов тропикамида. Доход от деятельности группы, по оценке следствия, составил примерно 5 млн рублей.

Всем участникам банды предъявили обвинения в незаконном обороте сильнодействующих веществ организованной группой. Предполагаемому организатору также вменяют незаконное перемещение таких веществ через таможенную границу ЕАЭС. Все четверо находятся под стражей. Организатор частично признал вину, остальные трое - полностью.

Следователь допросил более 35 человек и назначил 25 экспертиз. Материалы дела, состоящие из 15 томов, направили в Волжский городской суд Волгоградской области.

Теперь обвинение предстоит рассмотреть суду.

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