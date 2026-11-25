Пятирублевая купюра с белым порошком находилась в пачке сигарет, которую 25-летний житель Светлоярского района носил в кармане куртки. Наркотик обнаружили после остановки «Лады Гранты» на стационарном посту «Светлоярский» Волгоградской области.

За рулем автомобиля находился 31-летний мужчина, - прокомментировали в пресс-службе регионального Главка. Во время проверки документов пассажир заметно нервничал, после чего сотрудники ДПС провели его личный досмотр.

Изъятое вещество направили на экспертизу. Специалисты установили, что это мефедрон массой 0,243 грамма.

По словам задержанного, наркотик он приобрел через интернет у неустановленного лица и хранил для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Ранее волгоградца задержали при попытке забрать наркотики из тайника.