В Волгограде завершили расследование дела, фигурантами которого стали два местных жителя 20 лет и 21 года. Молодые люди помогали телефонным мошенникам: по указанию кураторов они арендовали квартиры и размещали там сим-боксы — оборудование, через которое шёл трафик виртуальной телефонной станции. Чтобы не попасть поле зрения полиции, парни время от времени меняли жильё.

С 17 октября по 14 ноября 2025 года через эти сим-боксы неизвестные совершили как минимум четыре телефонных мошенничества. У пострадавших выманили больше 10 млн рублей.

За работу обвиняемые получили около 450 тысяч рублей в цифровой валюте. Один из них перевёл криптовалюту в рубли, пустил деньги в оборот и поделился с напарником.

14 ноября 2026 года сотрудники УБК ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ пресекли деятельность группы. При обысках изъяли сим-карты, сим-боксы и роутеры.

В настоящее время расследование завершено и направлено в Советский районный суд Волгограда. За незаконное администрирование сим-бокса организованной группой и легализацию денег, полученных преступным путём, обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее защитник блогера и политолога Михаила Серенко сообщил, что из его дела пропала жертва вымогательства .