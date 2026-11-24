В Иловле завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя местной организации, которая оказывает ритуальные услуги. Женщину обвиняют в полной невыплате зарплаты больше двух месяцев.

С февраля 2026 года она четыре месяца не платила пятерым сотрудникам. Долг превысил 400 тысяч рублей. Следствие выяснило: на счетах фирмы в это время было достаточно денег, но их тратили на хозяйственные нужды, а не на зарплату.

Сотрудники Иловлинского межрайонного следственного отдела добились, чтобы долг погасили полностью. Теперь дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что волгоградский суд оштрафовал «Мяско» за повторную задержку зарплаты .