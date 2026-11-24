Пенсионерку из Липецка признали виновной в порче плаката с изображением волгоградской Родины-матери. Женщина нанесла на него оскверняющую надпись. Преступление она совершила 28 апреля 2025 года.

Правобережный МрСО липецкого Следкома возбудил уголовное дело в отношении 72-летней горожанки. Её обвинили в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, сообщают в ведомстве.

В июле 2026-го дело было передано в суд. Четыре месяца спустя коллегия присяжных заседателей пришла к выводу: подсудимая виновна. В числе доказательств им была представлена запись с камер видеонаблюдения, подтверждающая, что именно эта гражданка нанесла краской тёмного цвета некие изображения, содержащие признаки нацистской символики, на изображение скульптуры «Родина-мать зовёт!» и георгиевской ленты.

Что именно нарисовала пенсионерка, не уточняется. В сообщении говорится только, что плакат был размещён в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории учреждения «Технопарк-Липецк» на улице Интернациональной. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с имеющимися в материалах дела засекреченными сведениями, говорится в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Изучив все материалы дела, присяжные пришли к выводу, что подсудимая заслуживает снисхождения.

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