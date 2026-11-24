Жительница Николаевского района Волгоградской области, работавшая врачом, с ноября 2020 года по декабрь 2024-го за деньги готовила документы для оформления инвалидности без законных оснований. Суд установил 28 случаев получения ею взяток на сумму более 4 млн рублей.

Медсестра помогала передавать деньги врачу. При этом сама она с ноября 2021 года по декабрь 2024-го называла гражданам завышенную стоимость оформления документов, а разницу оставляла себе. Суд признал ее виновной также в мошенничестве.

46-летнюю женщину приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу 3 млн рублей. Ей на четыре года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медицинских учреждениях.

48-летняя медсестра получила 5 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей. В течение 1 года 6 месяцев она не сможет оказывать медицинские услуги в системе здравоохранения.

По инициативе прокуратуры в доход государства конфисковали деньги, полученные преступным путем, и мобильные телефоны, которые использовались при совершении преступления.

Ранее в Краснодаре начался суд на волгоградскими чиновниками.