Намеченное на 23 ноября заседание по делу о коррупции в мэрии Волгограда не состоялось в Первомайском райсуде Краснодара. Один из дюжины фигурантов, которых с таким трудом удалось, казалось бы, собрать в одно время в одном месте, не явился в здание суда.

На скамье подсудимых оказались бывшая руководитель департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева. Её задержали столичные силовики в марте 2025 года. Сообщение появилось тогда только в Telegram. Никаких подробностей не было известно до начала мая, когда данные об аресте фигуранта уголовного дела появились на сайте Басманного райсуда Москвы и просочились в прессу. После всю информацию об арестованных в областном центре по подозрению во взяточничестве чиновниках засекретили.

Елисеева настаивала, чтобы её судьбу решал суд в Волгоградской области. Однако в ВС РФ приняли другое решение и передали дело на рассмотрение в Краснодар, дабы избежать подозрений в предвзятости коллег из нижестоящих инстанций.

Первое судебное заседание назначили на 15 сентября 2026 года. Однако оно не состоялось из-за отсутствия фигурантов. 23 ноября история повторилась. Удастся ли собрать вместе обвиняемых, среди которых топ-менеджеры компаний-застройщиков и те, кто был посредником в передаче взяток, остаётся под вопросом.