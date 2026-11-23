В 2027 году в Волгоградской области планируют обработать от насекомых-вредителей почти 4 070 гектаров леса. Работы пройдут на территории пяти лесничеств.

Специалисты регионального Центра защиты леса вместе с сотрудниками лесничеств уже готовят составили карты рабочих участков, рассчитали численность вредителей и угрозу объедания лесов на будущий год.

Большую часть площади — 3 383,4 га — обработают с воздуха, ещё 686,4 га — наземным способом. В Быковском лесничестве от соснового рыжего пилильщика защитят 104,5 га. В Иловлинском, Калачевском, Нижнечирском и Подтелковском лесничествах обработки затронут очаги пилильщиков-ткачей: звездчатого — на 2 632 гектаров, красноголового — на 1 333,3 га.

В Калачевском лесничестве из-за высокой численности вредителей в комплексных очагах обработку проведут дважды, используя препараты с разными действующими веществами.

Ранее губернатор Андрей Бочаров изложил на международной конференции волгоградский подход к борьбе с опустыниванием.