Волгоградский областной суд оставил без изменения основное наказание двум осужденным по делу о попытке похитить единовременные выплаты у жителей Михайловки, заключивших контракты с Минобороны. Один из фигурантов получил 2,5 года колонии, второй - такой же срок принудительных работ.

Осенью 2024 года Роман Егранов договорился с бывшим полицейским Денисом Блинковым о поиске кандидатов на военную службу. За вознаграждение экс-сотрудник полиции передавал сообщнику контакты потенциальных контрактников и служебную информацию.

Егранов убедил двух жителей Михайловки заключить контракты с Минобороны, заверив их, что участвовать в боевых действиях они якобы не будут. Под предлогом сохранности будущих выплат по 3 млн рублей он забрал у мужчин банковские карты и сим-карты.

Один из потерпевших получил 400 тыс. рублей. Егранов успел обналичить 398,8 тыс. рублей, однако довести хищение до конца не смог: владелец карты заблокировал ее. Второй контрактник также самостоятельно заблокировал счет, предотвратив снятие денег.

Суд также установил, что Блинков скрыл сообщение местного жителя о тяжком преступлении, не зарегистрировал его и склонил заявителя к заключению военного контракта, чтобы передать его данные сообщнику.

Михайловский районный суд признал Егранова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначил ему 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

Блинков получил 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка и двухлетним запретом на работу в правоохранительных органах и на государственной службе на должностях, связанных с функциями представителя власти.

Егранов признал вину и возместил ущерб. Блинков вину не признал. После рассмотрения апелляций Волгоградский областной суд оставил основное наказание без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

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