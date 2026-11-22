48-летняя жительница Иловлинского района Волгоградской области лишилась крупной суммы, доверившись малознакомой женщине — та пообещала решить ее правовые вопросы, но, получив деньги, просто исчезла с ними.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, потерпевшая обратилась в полицию, рассказав, что отдала за «юридические услуги» в общей сложности 800 тысяч рублей. На самом деле никакой помощи она так и не получила. Оперативники вычислили и задержали подозреваемую — ей оказалась ранее судимая 51-летняя жительница Новоаннинского района.

На допросе задержанная призналась, что с октября 2025 года водила женщину за нос. Полученные средства она потратила на собственные нужды, закрыв свои долги.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, а горе-юрист заключена под стражу.

Ранее волгоградские полицейские задержали 52-летнего иностранца-закладчика.