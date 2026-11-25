В тот вечер 40-летний житель Красноармейского района Волгограда пришел в гости к знакомой. Во время застолья в квартире появился приятель хозяйки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку.

Именно во время потасовки с волгоградца пропала золотая цепочка. Позже полицейские установили, что после драки украшение подобрал 28-летний участник конфликта и забрал с собой.

Заявление потерпевшего поступило в отдел полиции Красноармейского района. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном, а цепочку стоимостью 100 тысяч рублей изъяли и вернули владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». На время расследования ему избрали подписку о невыезде.

По этой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о краже выплат контрактникам.