Волгоградец решил открыть небольшое производство металлоконструкций и получил на это государственную помощь. По социальному контракту ему выделили 320 тыс. рублей, которые предназначались для покупки оборудования.

Однако приобретать технику мужчина, как установили во время прокурорской проверки, не стал. Чтобы получить деньги, он предоставил документы, не соответствующие действительности, после чего средства были перечислены ему в рамках социальной выплаты.

Прокуратура Красноармейского района передала материалы проверки в правоохранительные органы. В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении социальных выплат.

Одновременно прокурор потребовал вернуть деньги в бюджет. По иску надзорного ведомства с волгоградца взыскали 320 тыс. рублей, которые были причинены бюджету в качестве ущерба.

Теперь обстоятельства получения и использования денег предстоит оценить в рамках уголовного дела.

Ранее прокуратура восстановила волгоградцу выплаты после потери кормильца.