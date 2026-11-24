В Волгограде сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков выявили предполагаемого участника бесконтактной торговли запрещенными веществами.

При задержании оперативники изучили мобильный телефон мужчины и обнаружили фотографии с координатами семи тайников в Краснооктябрьском районе. Полицейские проверили указанные места и нашли свертки с порошком. Экспертиза установила, что внутри находился мефедрон общей массой 19 граммов.

В полиции прокомментировали: 26-летний волгоградец приобрел наркотик через Интернет, чтобы в дальнейшем распространять его с помощью закладок.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее задержали гадалку, которой волгоградец платил за возвращение возлюбленной.