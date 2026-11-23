В ходе рейда в Волгограде владельцы транспортных средств на месте погасили задолженность на общую сумму 1 млн 550 тыс. рублей.

Всего судебные приставы наложили арест на 15 автомобилей должников. В отношении их владельцев велись исполнительные производства.

В пресс-службе ведомства рассказали, что два автомобиля принадлежат людям с крупной задолженностью. Оплатить ее на месте они не смогли, поэтому транспорт изъяли. Сейчас приставы готовят машины к оценке и последующей реализации.

По итогам рейда должникам, которые не погасили задолженность, предстоит исполнить требования в рамках исполнительных производств.

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