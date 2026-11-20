Заработать на подписках, участии в розыгрышах и других простых действиях в интернете предлагают пользователям мошенники. О новой схеме предупредили в киберполиции.

Злоумышленники распространяют ссылки на поддельные онлайн-платформы, где за выполнение заданий обещают денежное вознаграждение. На счету пользователя постепенно накапливается виртуальная сумма. Чтобы вызвать доверие, организаторы размещают на сайте сведения о якобы успешных выплатах другим участникам, причем речь идет даже о крупных деньгах.

Однако получить обещанное вознаграждение не удается. Когда человек пытается вывести средства, ему сообщают о необходимости пройти дополнительную проверку и связывают с так называемой технической поддержкой. Под этим предлогом мошенники могут потребовать оплату услуг, выманить персональные данные или реквизиты банковской карты.

В киберполиции волгоградцам, как и всем россиянам, советуют не переводить деньги за активацию вывода, верификацию и другие процедуры, без которых якобы невозможно получить заработок.

Ранее мошенники придумали выплаты от имени Центра занятости.