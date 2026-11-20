Сотрудники полиции Волжского при просмотре записей с камер наблюдения обнаружили Daewoo Nexia с фальшивыми госномерами. На перехват автомобиля, нарушающего ПДД был направлен наряд патрульных, которые вскоре остановили подозрительное авто.

За рулем недорогой иномарки сидел 19-летний автолюбитель. А в ходе осмотра машины госавтоинспекторов, помимо номеров с «громкими» буквами, ждал еще один сюрприз – в авто обнаружилось незаконное устройство подачи спецсигналов.

По данным главка МВД Волгоградской области, юный волжанин не только управлял машиной без прав, но и уже не один раз был пойман ранее на нарушении правил дорожного движения.

В свою оправдание злостный нарушитель рассказал, что фальшивые номера и спецсигнал он прикупил на маркетплейсе. О мотивах такой покупки для машины он не сообщил. Теперь в отношении него составлен еще один протокол, а иномарка отправилась на спецстоянку.

Волжане же в социальных сетях обсмеяли незадачливого любителя спецэффектов. При этом часть горожан считает такое поведение глупостью.

«Он хотел выглядеть крутым вором. А Шарапов сказал, что вор должен сидеть в тюрьме», – смеется волжанин Артем Кретов.