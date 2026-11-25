В Камышине Волгоградской области 38% опрошенных жителей заявили, что в 2026 году сталкивались с коррупцией. Такие результаты представили на заседании городской комиссии по противодействию коррупции.

При этом 24% участников опроса, столкнувшихся с коррупционными проявлениями, не стали сообщать о них в соответствующие органы. Авторы исследования также выясняли, откуда горожане узнают о подобных случаях. Чаще всего источником становились друзья и знакомые, а также личный опыт. Такой вариант ответа указал 21% опрошенных. Также камышане называли официальные источники и социальные сети.

На заседании обсудили не только результаты опроса. Городской прокурор Михаил Андреев сообщил о нарушениях при представлении сведений о доходах и имуществе. Виновных привлекли к ответственности.

Отдельно рассмотрели контроль муниципальных закупок. За истекший период 2026 года провели шесть контрольных мероприятий, все они были внеплановыми.

Нарушений с признаками административного правонарушения не выявили.

Ранее сообщалось о похищении средств соцконтракта.