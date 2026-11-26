В Николаевском районном суде вынесли приговор по делу о взятках и мошенничестве при оформлении инвалидности. Фигурантами уголовного дела стали 46-летняя замглавврача по медобслуживанию населения Центральной районной больницы и 48-летняя медсестра.

Как установил суд, с ноября 2020 по декабрь 2024 года врач без законных оснований за вознаграждение изготавливала медицинские документы, по которым людям оформляли инвалидность. Всего следствие доказало 28 эпизодов получения взяток. Их общая сумма составила больше четырёх миллионов рублей.

«Медсестра выступала посредником при передаче денег, а кроме того, завышала стоимость услуг. Разницу между суммами, которые передавали ей пациенты, и тем, что она отдавала врачу, женщина оставляла себе», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Врача признали виновной в получении взяток и приговорили к девяти годам лишения свободы, а также оштрафовали на три миллиона рублей. Медсестру за посредничестве во взяточничестве и мошенничестве отправили в колонию на пять лет, штраф ей назначили в сумме 800 тысяч рублей.

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