В Волжском городском суде Волгоградской области вынесен приговор гендиректору ООО «Сталинские фермы» Кириллу Яровому. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам колонии общего режима.

По данным Объединенной пресс-службы судов региона, Яровой привлекал средства граждан под обещание доходности от 48 до 63 % годовых на разведение животных. Однако, как установил суд, выполнять обязательства он не собирался. Поначалу предприниматель еще выплачивал проценты по договорам, а затем забирал «привлеченные инвестиции» в личное пользование. Таким образом подсудимый обманул больше 30 человек на общую сумму больше 50 миллионов рублей.