В Волгограде Центральный райсуд оставил под стражей Владимира Кусмарцева — мужчину подозревают в расстреле многодетного отца в супермаркете на юге областного центра. Первоначально срок ареста ему был установлен Красноармейским судом до 27 ноября. Теперь его продлили ещё на два месяца, до 27 января.

Инцидент между Кусмарцевым и другим посетителем магазина произошёл 26 сентября. Посетители стали свидетелями безобразной сцены с нецензурными выражениями. Пётр Маликов, находившийся в торговом зале вместе с двумя сыновьями, вмешался и потребовал прекратить ругань в присутствии детей.

Кусмарцев пошёл на выход, Маликов двинулся за ним. Подозреваемый достал оружие и несколько раз выстрелил в отца четверых детей. Мужчина скончался на месте на глазах сыновей. Момент расстрела попал на видео.

В ходе судебного заседания, в котором решался вопрос об аресте задержанного, волгоградец признался в том, что стрелял в свою жертву. Но обвинил во всём самого многодетного отца, который «влез» в его конфликт с пожилым человеком.

Уголовное дело было возбуждено Красноармейским отделом волгоградского Следкома. В настоящее время его расследуют в СУ СК России по Волгоградской области в связи с тем, что преступление получило широкий общественный резонанс.

Ранее стало известно, что погибшую маму двух сыновей Елену Пошадскую оштрафовали в день её исчезновения за дебош в Волгограде.