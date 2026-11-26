Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в селе Громославка Октябрьского района. Огонь распространился на 48 кв. метров, сообщили в региональном пожарно-спасательном ведомстве.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. На месте работали сотрудники 49-й пожарно-спасательной части.

Еще один человек погиб при пожаре в частном доме в хуторе Среднецарицынском Серафимовичского района. Площадь возгорания составила 80 кв. метров, пожар ликвидировали сотрудники 18-й пожарно-спасательной части.

Погибший мужчина 1968 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о ночном пожаре в общежитии Камышина.