В Волгоградской области с начала года в животноводческих хозяйствах выявили 386 нарушений правил маркирования и учета животных. Нарушения специалисты Россельхознадзора обнаружили при анализе данных федеральной системы «ВетИС» в компонентах «Меркурий» и «Хорриот».

По каждому случаю хозяйствам объявили предостережения. Сведения о выявленных нарушениях направили в региональный комитет ветеринарии для принятия мер в пределах его полномочий.

Еще одним направлением работы стали проверки. С начала года сотрудники Россельхознадзора по согласованию с прокуратурой посетили 35 животноводческих хозяйств. По результатам проверок возбудили 38 дел об административных правонарушениях и выдали 20 предписаний об устранении нарушений.

Для разъяснения требований законодательства специалисты ведомства провели 303 информирования и 55 профилактических визитов.

Ранее специалисты ведомства нашли опасную свинину в регионе.