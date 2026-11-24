У жителей Волгоградской области осталось несколько дней, чтобы заплатить имущественные налоги и НДФЛ. Сделать это нужно до 1 декабря. Речь идёт о транспортном и земельном налогах, налогах на имущество и доходы физических лиц.

Чтобы волгоградцы успели разобраться с платежами, налоговые инспекции региона работают по особому графику: по понедельникам и средам — с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам — с 9:00 до 20:00, по пятницам — с 9:00 до 16:45. В выходные дни инспекции закрыты.

Также 26 ноября во всех инспекциях области пройдут Дни открытых дверей. Они будут работать с 9:00 до 20:00. Записаться на приём заранее можно через сервис ФНС «Онлайн-запись на приём в инспекцию» — для этого понадобится учётная запись на портале госуслуг.

Если уведомление об уплате налога не пришло, это не отменяет обязанность заплатить. В таком случае нужно обратиться за платёжным документом в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ.

Со 2 декабря неуплаченная сумма станет недоимкой, и на неё начнут ежедневно начислять пени.

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