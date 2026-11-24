В Николаевском районе Волгоградской области обнаружили нарушения при оформлении ветеринарных документов на мясную продукцию. Проверка показала, что в сертификате на 130 килограммов свинины не указали сведения о сырье.

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время мониторинга государственной информационной системы «ВетИС» в компоненте «Меркурий». На площадке местного предпринимателя ветеринарный специалист Николаевской районной станции по борьбе с болезнями животных оформил производственный сертификат на 130 килограммов свинины на кости.

При этом в документе отсутствовали сведения о сырье, из которого изготовили продукцию. Из-за этого не была обеспечена прослеживаемость мясной продукции.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ветеринарному специалисту, оформившему документ, вынесли предупреждение.

Материалы проверки также направили в комитет ветеринарии Волгоградской области для принятия мер в пределах его полномочий.

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