Предлагаемые изменения должны запретить таксомоторным компаниям устанавливать разные тарифы в зависимости от возраста пассажиров и взимать дополнительную плату за перевозку детей. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, законопроект могут вынести на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев. Пока речь идет о подготовленных поправках, а не о вступивших в силу правилах.

В сентябре Минтранс также сообщил о дорожной карте по повышению доступности такси для семей. Ее разработали совместно с «Яндексом».

Среди предусмотренных мер - обучение водителей перевозке детей и увеличение количества автомобилей, оборудованных детскими креслами, - пишет РИА.

Ранее волгоградцев предупредили о подорожании проезда в общественном транспорте.