Новый регулярный авиамаршрут между Узбекистаном и Волгоградом может появиться после согласования российскими авиационными властями. Обращение с просьбой разрешить полеты поступило в Росавиацию от Управления воздушного транспорта Министерства транспорта Республики Узбекистан.

В качестве перевозчика указана авиакомпания Mu Freighter (Centrum Air). Она рассчитывает обслуживать линию Ташкент - Волгоград с частотой четыре рейса в неделю. Предполагается перевозить пассажиров, багаж, грузы и почту.

В том же обращении узбекская сторона запросила разрешение на регулярные перелеты по двум другим российским направлениям. Centrum Air готова выполнять по четыре рейса в неделю из Ташкента в Сургут и Краснодар.

Информация о намерениях перевозчика опубликована в материалах Росавиации. В обращении также приводится правовая основа для организации авиасообщения - статья 4 соглашения между правительствами России и Узбекистана о воздушном сообщении, подписанного 2 марта 1994 года.

Запуск рейсов в Волгоград пока зависит от получения необходимого разрешения российской стороны.

Ранее сообщалось о посадках рейсов из-за тревоги в Шереметьево.