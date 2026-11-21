Отказали в положенной льготе - будьте готовы заплатить в пять раз больше. Такие санкции для нарушителей предложил ввести Роспотребнадзор. Ведомство подготовило законопроект, который меняет правила наказания за необоснованный отказ в обслуживании волгоградцев и всех россиян.

Если инициативу примут, организациям придется платить за такое нарушение от 30 до 50 тысяч рублей. Для обычных граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Еще одно изменение касается самих оснований для наказания. Из статьи 14.8 КоАП РФ хотят убрать перечень конкретных причин, по которым нельзя отказывать в обслуживании отдельным категориям населения. Речь, в частности, идет о пожилых людях, инвалидах и родителях детей-инвалидов.

В Роспотребнадзоре считают, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта необоснованного отказа. Необязательно перечислять в законе все возможные причины, которыми нарушитель может оправдывать свое решение.

Поводом для ужесточения ответственности стал рост числа жалоб на нарушение прав участников СВО и членов их семей. При этом новые правила должны защищать всех потребителей, которым отказывают в положенных по закону льготах.

Пока это только предложение: законопроект размещен для общественного обсуждения.

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