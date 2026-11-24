В Волгоградской области филиал «Краснолиповский» компаниии «Мяско» оштрафовали на 50 тысяч рублей за повторную задержку зарплат сотрудникам. Решение принял мировой судья судебного участка № 60 Фроловского судебного района.

По внутренним правилам предприятия зарплата должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа следующего. Однако за июль, август и сентябрь 2026 года деньги сотрудникам перечислили со значительным опозданием — только в конце сентября и в двадцатых числах октября.

Судья учёл, что в сентябре 2026 года компанию уже привлекала к ответственности Гострудинспекция за похожее нарушение. Тогда «Мяско» оштрафовали на 35 тысяч рублей. Задержки повторились в течение года. За повторные нарушения трудового законодательства последовало более строгое наказание.

Ранее уборщица на острове Голодный скончалась, не дождавшись зарплаты, из-за нехватки денег на лекарства .