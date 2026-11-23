В этом году новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 31 декабря по 10 января. Именно такой вариант выбрали 35% участников опроса, проводимого в Волгограде.

Еще 15% волгоградцев хотели бы отдыхать 12-14 дней. При этом 12% считают достаточными 1-3 дня, 15% - 4-6 дней, 6% - неделю, а 7% - 8-10 дней. Полностью отказаться от новогодних выходных готовы 2% респондентов.

Женщины чаще мужчин поддерживают 11-дневный отдых. Мужчины чаще выступают за более короткие каникулы продолжительностью 1-3 дня либо за более длинные - 12-14 дней.

Среди жителей младше 35 лет 42% считают оптимальными 11 дней отдыха, а 20% хотели бы отдыхать дольше. Респонденты старше 45 лет чаще выбирают короткие каникулы: 15% - 1-3 дня, 21% - 4-6 дней.

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