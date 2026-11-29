Утром 29 ноября в районе 10 причала речного порта в Центральном районе Волгограда утонул неизвестный мужчина. Информация об этом поступила в ГКУ «Служба спасения» по заявке Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте.

На место направили специалистов Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения. Водолазы провели поисковые работы, обнаружили тело мужчины и подняли его из воды.

Погибшего передали сотрудникам органов внутренних дел. Обстоятельства происшествия в сообщении ГКУ «Служба спасения» не уточняются.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать осторожность на воде в холодное время года. При несчастном случае на воде следует звонить по номеру 112 или оперативному дежурному ГКУ «Служба спасения» по телефону 8 (8442) 33-60-60.

Ранее сообщалось о новых деталях в деле исчезнувшей волгоградки.