Инфекция, которую из-за тяжелого течения называют «валящим с ног вирусом», начинается остро и сопровождается выраженной интоксикацией. По словам инфекциониста Юлии Ермолаевой, температура может подниматься до 39-40 градусов, появляются слабость, ломота в теле и озноб.

Среди характерных симптомов специалист также назвала интенсивную головную боль, боль в горле и сильный сухой кашель.

Вирус стремительно распространяется по регионам страны, впервые он был выявлен в Казахстане. ТАСС пишет, что Роспотребнадзор запросил у Минздрава Казахстана информацию об эпидемиологической ситуации в стране после сообщений о распространении этой инфекции.

При этом официальные лабораторные данные, приведенные специалистом, не указывают на появление нового вируса. Среди циркулирующих возбудителей преобладают вирус гриппа A(H1N1), риновирусы, бокавирусы и аденовирусы. Ермолаева отметила, что тяжесть заболевания в данном случае связана прежде всего с течением гриппа.

По словам инфекциониста, наиболее серьезные осложнения возможны у детей, пожилых людей и беременных женщин.

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