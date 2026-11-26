В редакции издания «Аргументы и Факты — Нижнее Поволжье» пройдёт прямая линия по вопросу защиты прав пациентов. На вопросы читателей ответят постоянные эксперты редакции — общественный деятель Галина Едигарова и первый вице-президент ВООГ «Содействие» Андрей Солодовников.

Вопросы можно присылать заранее по адресу aif-office@ mail.ru. В прямой эфир эксперты выйдут 27 ноября, в пятницу, с 12:00 до 13:00. В этот день можно обратиться к ним напрямую по номерам 8 (8442) 59-07-67 или 8-961- 089-43-47.

Ранее на вопросы читателей «АиФ—НП» ответила руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучёва.