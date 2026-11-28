Андрей Косолапов, он же рэпер Macan, завершил срочную службу в Вооружённых силах России. В отдельную дивизию оперативного назначения имени Феликса Дзержинского он прибыл ровно год назад — 28 ноября 2025 года. Теперь музыкант демобилизовался и может продолжить свою карьеру на сцене.

В период службы в Росгвардии исполнитель выполнял задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона. Об этом сообщали в ведомстве, напомнив, что Macan — не единственный известный человек, армейская судьба которого была связана с войсками правопорядка. Назывались, в частности, имена главы Московской области Андрея Воробьёва и главы Сбера Германа Грефа.

Как рассказывал lady.mail.ru, Macan оставил сослуживцам финскую сауну ценой около трёх миллионов рублей, вложился в капремонт казарм и приобрёл тренажёры для спортзала.

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