В Волгограде вносят изменения в схему движения городских автобусов. С 1 декабря удлинится маршрут № 58к и сократится интервал движения на маршруте № 51к.

Автобус, соединяющий в настоящее время торгово-развлекательный центр «Акварель» с посёлком Капустная Балка, с 1 декабря будет обслуживать также ЖК «Санаторный». После остановки «Горная Поляна» маршрут № 58к будет изменён: автобусы проследуют направо по улице Санаторной до аквапарка «Акватория», развернутся и по той же схеме вернутся на Вторую продольную, чтобы продолжить движение в Кировский район до остановки «Капустная балка».

На маршруте № 51к, следующим от площади Титова до ЖК «На Матросова» автобусы с 1 декабря будут выполнять более 50 рейсов в сутки. Время ожидания составит в часы пик 15-20 минут, в межпиковое время — от получаса до часа.

Ранее стало известно, что налог для некоторых видов транспорта вырастет на 90 рублей за лошадиную силу в Волгоградской области с 2027 года.