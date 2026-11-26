В центре Волгограда, в доме № 53 на проспекте Ленина, в одной из квартир рухнул потолок. Жильцы говорят, что это уже четвёртое обрушение перекрытий за последние шесть месяцев. Люди опасаются за свою жизнь.

Одна из жительниц рассказала, что потолок упал в её квартире. По её словам, причина — многолетнее разрушение кровли: влага постоянно попадает внутрь, а деревянные межэтажные перекрытия гниют.

«Самое страшное — никто из жильцов больше не может чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме. Никто не знает, ляжет ли он сегодня спать и проснётся ли завтра утром. Люди живут в постоянном страхе», — цитирует волгоградку v1.ru.

Капремонт в доме планируется в срок до 2028 года.

Кирпичную многоэтажку у нынешнего здания Волгоградского областного суда, а прежде — Дома политпросвещения, построили в 1955 году. Он входит в состав ансамбля «Комплекс застройки проспекта Ленина», включающий в себя здания от № 4 до № 59. Дом признан памятником архитектуры и градостроительства регионального значения и находится под охраной не только как самостоятельное здание, но и как часть архитектурного решения центральной магистрали областного центра.

Ранее волгоградцы, проживающие в аварийном доме в Краснооктябрьском районе пожаловались, что замерзают без отопления .