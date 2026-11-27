Новых руководителей отдела полиции № 3 Управления МВД России по Волгограду и Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району представили личному составу.

Прежний начальник отдела МВД по Среднеахтубинскому району полковник полиции Сергей Александрович Осадчий назначен руководителем отдела полиции № 3 в Волгограде.

Его прежнюю должность занял подполковник полиции Юрий Петрович Мастерков. Он возглавил Отдел МВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области.

Новых начальников представил генерал-лейтенант полиции Павел Иванович Гищенко, возглавляющий ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оба назначенных руководителя имеют значительный опыт службы в оперативных подразделениях, в том числе на руководящих должностях.

Гищенко пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Ранее сообщалось о назначении руководителя регионального Главка.