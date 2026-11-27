33-летний водитель ГАЗа погиб утром 27 ноября в аварии в Чернышковском районе. Трагедия случилась около шести утра на 183 км автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

Последствия аварии сняли на видео. Кадрами поделилась пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. Судя по жутким снимкам, у мужчины, выехавшем на встречную полосу, не было шансов выжить.

ГАЗ столкнулся сразу с двумя КамАЗами. После касательного столкновения с первым грузовиком с полуприцепом машину отбросило на второй большегруз. От ударов автомобиль разнесло в клочья, водитель скончался на месте.

Один из КамАЗов вылетел на обочину. Судя по состоянию кабины, его водителю также досталось.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее из-за опасных манёвров водителей пятеро взрослых и двое детей пострадали за сутки в ДТП под Волгоградом.