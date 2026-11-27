Почти 300 домашних животных из Волгоградской области в этом году побывали за границей вместе со своими хозяевами. Россельхознадзор оформил для них 338 ветеринарных сертификатов.

В ведомстве сообщили: чаще всего волгоградцы брали с собой кошек и собак. Питомцы ездили в Абхазию, Азербайджан, Грузию и Турцию.

При перевозке нарушений не нашли. Все животные прошли необходимый контроль, были здоровы и привиты.

Специалисты советуют: если вы собираетесь за границу с питомцем, ветеринарный сертификат можно оформить онлайн через систему ECert или лично обратиться в территориальное управление Россельхознадзора.

На сайте ведомства также есть инструкция для тех, кто планирует путешествие с животным.

Ранее сообщалось об опасной свинине - ее выявили сотрудники Россельхознадзора.